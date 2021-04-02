https://news.day.az/economy/1330384.html В Баку могут подорожать земельные участки
В Баку могут подорожать земельные участки
С приближением летнего сезона спрос на земельном рынке в Баку растет.
Об этом Trend сказал в пятницу директор консалтинговой компании MBA Group, эксперт по недвижимости Нусрат Ибрагимов, передает Day.Az.
"Ежегодно с приближением летнего сезона активность на земельном рынке увеличивается, что сопровождается ростом цен", - сказал он.
По словам эксперта, не исключено, что цены на землю вырастут и в этом году.
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