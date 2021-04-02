В зону грязевых вулканов прокладывается новая автодорога

С учетом туристического потенциала территории, на которой расположены грязевые вулканы, соответствующими организациями разработана специальная концепция по развитию туризма и Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) приступило к выполнению своих обязательств в рамках этой концепции.

Как сообщили Day.Az в агентстве, осуществляется строительство автомобильной дороги в зону, где расположены грязевые вулканы в Абшеронском районе. В рамках проекта асфальтобетонное покрытие дороги общей протяженностью 21 км составит 8 метров.

В рамках работ на первом участке дороги (15 км) построен фундамент дороги, она готова к нанесению асфальтобетонного покрытия.

Новая дорога начинается на участке автомагистрали Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией, проходящем по территории поселка Гобустан. На другом участке дороги продолжаются работы по строительству фундамента.