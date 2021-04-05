Кредиты в сфере сельского хозяйства не используются по назначению

Счетная палата представила в Генеральную прокуратуру материалы по аудиту формирования и использования средств Агентства по аграрному кредитованию и развитию при Минсельхозе по фактам неиспользования выделенных кредитных средств ОАО "Para" в 5 случаях на сумму 210,6 тыс. манатов.

Об этом говорится в отчете "О деятельности Счетной палаты в 2020 году", сообщает Day.Az.

В отчете отмечается, что согласно поступившей в Счетную палату информации, кредиты, выданные ОАО НБК "Para" - уполномоченным кредитным учреждением агентства аграрного кредитования и развития при Минсельхозе, не используются по назначению.