https://news.day.az/economy/1331301.html Весенние кредиты от 14.9% от Yelo Bank (R)
Весенние кредиты от 14.9% от Yelo Bank (R)
Ищете кредит на выгодных условиях? У нас для вас хорошие новости. Yelo Bank объявляет специальную весеннюю кампанию и предлагает кредиты на особых условиях.
В рамках кампании, которая продлится до конца апреля, мы предлагаем кредиты всем от 14.9%. Максимальная сумма кредита составляет 30 тысяч манатов.
Для экономии времени кредит можно заказать через наш сайт, мобильное приложение, а также, посредством наших каналов в социальных сетях.
Для заказа кредита онлайн - http://bit.ly/her-kese-kredit
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