Желающим приобрести недвижимость, Международный Банк Азербайджана предоставил выгодную возможность. Стать владельцем желаемой недвижимости - квартиры, частного дома и т.д. теперь стало гораздо проще, благодаря внутреннему кредиту.

Условия кредита на приобретение недвижимости следующие:

- Максимальная сумма: до 300 000 манатов

- Срок: до 20 лет

- Годовая процентная ставка: от 10%

- Первоначальный взнос: от 15%

Лица, не являющиеся клиентами банка также имеют возможность приобрести данный кредит. Внутренний ипотечный кредит выдается только в том случае, если недвижимость находится на территории Баку, Сумгаита и Абшерона. Процедура подачи заявок на оформление кредита упрощена, а количество необходимых документов минимально. Каждый гражданин Азербайджана может получить данный кредит, предъявив удостоверение личности, выписку из банка или справку из электронного государственного реестра. Более подробную информацию о продукте можно узнать, пройдя по этой ссылке.

Заместитель Председателя Правления Банка, Эльмир Габибуллаев отметил: "Международный Банк Азербайджана является универсальным банком, отвечающим различным потребностям клиентов. Новое предложение позволит клиентам улучшить жилищные условия, а также внесет оживление в строительный сектор".

Подробную информацию об универсальных полезных продуктах и ​​услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка, можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте www.ibar.az, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице в Facebook.