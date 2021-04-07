Азербайджан повышает конкурентоспособность во внешней торговле

Целью "Портала торговой статистики", созданного Государственным таможенным комитетом (ГТК) Азербайджана, является визуализация внешнеторгового оборота страны для заинтересованных сторон.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал глава секретариата ГТК Анар Сулейманов на мероприятии, посвященном проекту ведомства "Портал торговой статистики".

По его словам, портал предоставит статистические данные заинтересованным сторонам, желающим заняться предпринимательской деятельностью, и поддержит изучение бизнеса.

"Это создаст основу для повышения конкурентоспособности Азербайджана в торговле", - сказал Сулейманов.

Глава секретариата сообщил, что разработка портала началась 18 месяцев назад.

Сегодня этот ресурс находится в открытом доступе, отметил он.

По его словам, портал даст возможность найти любую информацию по восьми направлениям, в частности, показатели экспорта и импорта по 99 товарам.

Сулейманов отметил, что новый проект создаст условия для более прозрачного и быстрого внедрения электронной коммерции, эффективного использования имеющихся ресурсов.