Азербайджан играет важнейшую роль в обеспечении энергобезопасности Европы

Сегодня отношения между Азербайджаном и Италией находятся на очень высоком уровне, особенно важное значение имеет сотрудничество в энергетической отрасли.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель постоянной комиссии итальянского Сената по иностранным делам и эмиграции Вито Петрочелли в ходе встречи с председателем Милли Меджлиса (парламента) Сахибой Гафаровой.

Поблагодарив за искренний приём, Вито Петрочелли передал Сахибе Гафаровой приветствия от председателя Сената Италии, сенатора Марии Элизабетты Альберти-Казеллати.

Было отмечено, что сегодня отношения между Азербайджаном и Италией находятся на очень высоком уровне, особенно важное значение имеет сотрудничество в энергетической отрасли. Председатель постоянной комиссии итальянского Сената отметил важнейшую роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы.

Гость добавил, что отношения между двумя странами на высоком уровне проявляют себя и в двусторонних связях между итальянским и азербайджанским парламентами.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями и на другие темы, представляющие взаимный интерес.