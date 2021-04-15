Турция лидирует среди стран-инвесторов в ненефтяной сектор Азербайджана - Микаил Джаббаров - ФОТО
Турция является лидером среди стран, инвестирующих в ненефтяной сектор Азербайджана. Об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на встрече с послом Турции Эрканом Озоралом, завершившим дипломатическую деятельность в Азербайджане.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Джаббаров отметил плодотворную деятельность посла в Азербайджане и пожелал ему успехов в дальнейшей работе.
Министр подчеркнул, что азербайджано-турецкие отношения развиваются по нарастающей и сегодня достигли своего пика.
Он также отметил сильную политическую и моральную поддержку, оказанную Турцией Азербайджану во время 44-дневной Отечественной войны.
По его словам, важную роль в развитии двустороннего сотрудничества играет политическая воля глав двух государств.
Говоря о развитии торгово-экономических связей между двумя странами, министр отметил, что Турция является одним из основных торговых партнеров Азербайджана. Соглашение о преференциальной торговле, подписанное между правительствами Азербайджана и Турции, будет способствовать расширению двусторонних торговых связей.
Также глава ведомства сообщил, что число турецких компаний, работающих в Азербайджане, растет.
Джаббаров отметил наличие широких возможностей для участия турецких компаний в восстановлении и строительных работах на освобожденных территориях Азербайджана.
В свою очередь, Озорал, выразив удовлетворение в связи со своей деятельностью в Азербайджане, отметил наличие дружественных и братских отношений между двумя странами, стратегическое партнерство.
Он подчеркнул, что гордится тем, что являлся послом Турции в Баку в период Отечественной войны, завершившейся исторической победой Азербайджана.
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