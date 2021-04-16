В январе-марте этого года Азербайджан экспортировал 265,68 тонн чая на сумму 2 019,81 тысяч долларов США.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, проведенным на основании отчета Государственного таможенного комитета, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость экспортированного из Азербайджана чая уменьшилась на 9,2%, а объем на 18,3%.

За отчетный период удельный вес чая в общем экспорте составил 0,05%, а в экспорте ненефтяной продукции - 0,40%.

За отчетный период в страну импортировано 3 213,62 тонн чая на сумму 12 659,40 тысяч долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость импортированного чая уменьшилась на 1%, а объем на 5,2%.

Удельный вес чая в общем импорте страны за отчетный период составил 0,50%.

Таким образом, за январь-март текущего года в Азербайджане импорт чая превысил экспорт более чем в 12 раз.