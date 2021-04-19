Kapital Bank представил очередное нововведение для юридических лиц и частных предпринимателей. Для бизнес-клиентов банка в филиалах "Меркез" (пр. Бюль-Бюля, 60, "Gulustan Residence") и "Бакиханов" (пос. Бакиханова, ул. С. Годжаева 13A,Б,C) создана специальная зона самообслуживания, которая будет работать в режиме 24/7.

Новая зона самообслуживания представляет собой помещение с банкоматом и платёжным терминалом, где бизнес-клиенты банка смогут совершать различные операции. Войти туда можно будет с помощью, предварительно взятой на учет специальной карты, поддерживающей технологию NFC. Такого типа зоны самообслуживания в будущем будут созданы и в других филиалах.

Следует отметить, что с помощью "Клиент Банк" можно легко и безопасно воспользоваться рядом услуг, такими как: открытие текущего счета полностью онлайн, подключение к зарплатному проекту, внесение средств на зарплатные карты, заказ зарплатных карт, заказ карты предпринимателя и бизнес-карты, безналичные переводы внутри страны и за границу, операции по конвертации валюты, контроль счетов, получение выписок, информации о распоряжениях и т. д.

Для подключения к системе "Клиент Банк" достаточно перейти по ссылке https://cb.kapitalbank.az/login или позвонить по номеру (+99 412) 310 09 99. Следует отметить, что при осуществлении переводов через "Клиент Банк", можно получить скидку до 25%.