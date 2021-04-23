В Азербайджане выросла доля внебюджетных организаций в поступлениях по обязательному соцстрахованию

В Азербайджане в первом квартале 2021 года выросла доля внебюджетных организаций в поступлениях по обязательному государственному социальному страхованию.

Как сообщает Day.Az, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Рост этого показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 13,8 процента, отметил министр.

Удельный вес внебюджетных организаций в общих поступлениях по обязательному государственному социальному страхованию достиг 61 процента, что на 2,2 процента превышает показатель аналогичного периода 2020 года, написал Джаббаров.

Ранее глава ведомства заявлял, что в результате прозрачности на рынке труда выросли поступления по обязательному государственному социальному страхованию, и это способствовало снижению зависимости Государственного фонда социальной защиты Азербайджана от бюджета.