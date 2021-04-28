https://news.day.az/economy/1338191.html Подписан Протокол по вопросам экономического сотрудничества между Азербайджаном и Россией - ФОТО
Подписан Протокол по вопросам экономического сотрудничества между Азербайджаном и Россией - ФОТО
В Москве подписан Протокол по вопросам экономического сотрудничества между Азербайджаном и Россией, сообщает Day.Az со ссылкой на Кабинет министров.
Протокол подписан по итогам 19-го заседания Межправкомиссии, которое было проведено 27 апреля.
В заседании участвовали делегации под руководством сопредседателей Комиссии - вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева и зампреда правительства России Алексея Оверчука.
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
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