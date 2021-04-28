В Москве подписан Протокол по вопросам экономического сотрудничества между Азербайджаном и Россией, сообщает Day.Az со ссылкой на Кабинет министров.

Протокол подписан по итогам 19-го заседания Межправкомиссии, которое было проведено 27 апреля.

В заседании участвовали делегации под руководством сопредседателей Комиссии - вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева и зампреда правительства России Алексея Оверчука.

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