Северная Македония хочет получить азербайджанский газ

Северная Македония и Греция подпишут в начале мая соглашении в связи с трубопроводом, соединяющим газовую сеть.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Pipeline Technology Journal, документ будет подписан в ходе визита премьер-министра Северной Македонии Зорана Заева в Афины.

Согласно сообщению, новый 50-километровый газопровод будет построен греческим оператором газопровода DESFA на территории Греции между населенными пунктами Солоники и Эвзони (на границе с Северной Македонией). Македонская часть газопровода уже готова.

Отмечается, трубопровод создаст условия для транспортировки газа в Северную Македонию.

Напомним, коммерческая транспортировка "голубого топлива" по газопроводу TAP началась 31 декабря прошлого года. По трубопроводу TAP, являющемуся частью проекта "Южный газовый коридор", на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу ежегодно 10 млрд. кубометров газа, добываемого в рамках проекта "Шахдениз-2". Этот трубопровод пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до юга Италии. В будущем годовая мощность газопровода составит 20 млрд. кубометров газа.