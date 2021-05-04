Польские компании готовы инвестировать в ненефтяную сферу экономики Азербайджана

Польские компании заинтересованы в инвестировании в четыре ненефтяных сектора, которые правительство Азербайджана определило как наиболее важные в рамках усилий по диверсификации, а именно: сельское хозяйство, туризм, информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) и транспорт, сообщили Trend в МИД Польши, передает Day.Az.

"В каждом из этих секторов польские компании обладают огромным потенциалом, уникальными ноу-хау и инновационными решениями, которые могут внести вклад в экономическое развитие Азербайджана.

Польская экономика хорошо диверсифицирована и предлагает широкий ассортимент высококачественных продуктов с конкурентоспособным соотношением цены и качества. Мы видим потенциал для дальнейшего развития сотрудничества в сельскохозяйственном секторе, в том числе в торговле продуктами питания, сырьем, оборудованием, продукцией электромеханической промышленности и многих других", - сказали в министерстве.

Как отметили в ведомстве, польские и азербайджанские компании развивают эффективные контакты в сферах транспорта и логистики, машиностроения и химической промышленности, информационных технологий, судостроения, туризма и электроники.

"Область инноваций и новых технологических решений можно рассматривать как еще один сектор с высоким потенциалом роста. Польша с ее текущими программами поддержки инноваций и стартапов сейчас является лучшей страной для молодых высокотехнологичных компаний, заинтересованных в развитии своего бизнеса и идей в ЕС. Польские инвесторы, венчурные фонды и фонды прямых инвестиций активно ищут привлекательные объекты для инвестиций и инновационные проекты по всему миру. Азербайджанские стартапы и инновационные предприниматели могут воспользоваться этим предложением и возможностями.

Мы видим потенциал в дальнейшем развитии сотрудничества в аграрном секторе, в том числе в торговле продуктами питания, пищевой промышленности, в торговле оборудованием для сырьевой промышленности и транспортными средствами. Польские производители предлагают современное качественное оборудование по конкурентоспособным ценам и уже поставляют сельхозтехнику в Азербайджан. Возможен также обмен опытом в рамках твиннинг-проектов. Польша является партнером консорциума трех стран ЕС в проекте, посвященном укреплению институционального потенциала для реализации эффективных мер государственной поддержки в сельскохозяйственном секторе и развитии сельских районов Азербайджана. В рамках этого проекта мы делимся своими знаниями об эволюции схем государственной поддержки в ЕС, передовой практике и консультируем азербайджанских партнеров. Польские и азербайджанские компании развивают эффективные контакты в сферах транспорта и логистики, машиностроения и химической промышленности, а также в областях информационных технологий, судостроения, туризма и электроники", - сказали в МИД.