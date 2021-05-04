Микаил Джаббаров о развитии транспортной информационной системы Азербайджана

Развитие интегрированной транзитно-транспортной информационной системы приведет к более тесной интеграции экономик и свободному перемещению товаров в рамках программы регионального экономического сотрудничества CAREC (Central Asia Regional Economic Cooperation).

Об этом, как сообщает Day.Az, сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе онлайн-сессии 54-го ежегодного заседания Совета руководителей Азиатского банка развития (АБР) "CAREC at 20: Reimagining Regional Cooperation Through Digital Transformation".

Министр подчеркнул, что развитие данной системы позволит улучшить транспортные и трансграничные операции и транзитный потенциал Азербайджана, приведет к более тесной интеграции экономик и свободному перемещению товаров, а также к решению возникающих дополнительных проблем и вопросов в ходе определенных таможенных процедур.

"В этом контексте стоит обратить внимание на международную налоговую систему и обмен информацией между правительствами других стран", - добавил он.

Отметим, что программа CAREC - это программа регионального сотрудничества, которая нацелена на расширение торговли в регионе и улучшение конкурентоспособности бизнеса в странах-членах программы через реализацию региональных проектов в областях транспорта, содействия торговле, энергетики торговой политики и развития экономических коридоров.