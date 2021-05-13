SOCAR стала оператором поставок топлива "Роснефти" на Украину

SOCAR стала экспортным оператором нефтепродуктов "Роснефти" на Украине и подписала с российской стороной соответствующий контракт.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило украинское издание Enkorr, которое специализируется на рынке нефтепродуктов.

"Согласно имеющейся информации, курировать продажи и общение с украинскими контрагентами будет швейцарский офис Socar Trading. Между тем, не исключена и роль украинского офиса компании в распределении и продаже объемов", - говорится в сообщении. Отмечается, что на текущей неделе представители топ-менеджмента Socar Trading посетили Киев и провели переговоры с крупнейшими контрагентами компании Proton Energy Group S. A., которая до апреля текущего года распределяла на Украине объемы "Роснефти".

Сообщается, что новый оператор не исключает возможности поставок топлива в страну в мае, а также заявляет о наличии у него квоты в объеме более 100 тыс. тонн дизтоплива и 12 тыс. тонн сжиженного газа.

"Однако участникам рынка более вероятным периодом начала поставок представляется июнь. По имеющимся данным, SOCAR огласил диапазон цен на дизтопливо с отгрузкой из Гомеля с дифференциалом "выше $30 за тонну". По сжиженному газу ценовых ориентиров пока озвучено не было", - уточняется в сообщении.

По данным издания, под "давлением украинских силовиков" швейцарский трейдер Proton Energy Group S. A. принял ранее решение прекратить поставки нефтепродуктов на украинский рынок с 1 апреля 2021 года. В 2020 году трейдер отправил на Украину 1,74 млн. тонн дизтоплива (23,4% рынка) и 443 тыс. тонн (22,3%) сжиженного газа.