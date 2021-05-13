Россия разрешила ввоз помидоров еще 30 предприятиям Азербайджана.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространил Россельхознадзор.

Отмечается, что с 14 мая 30 азербайджанским предприятиям разрешено импортировать помидоры в РФ.

Ведомство уточнило, что данное решение принято по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов, отобранных в ходе совместных видеоинспекций, а также под гарантию Агентства пищевой безопасности Азербайджана.

Отметим, что Россельхознадзор принял решение о временном ограничении импорта помидоров и яблок из Азербайджана с 10 декабря прошлого года. С 2021 года ведомство возобновило регулярный импорт помидоров и яблок некоторыми предприятиями Азербайджана.