Курс турецкой лиры к манату снизился до исторического минимума

16 мая официальный курс турецкой лиры к азербайджанскому манату составил 0,2012 маната. Это новый исторический минимум.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, этот показатель является самым низким со дняденоминации азербайджанского маната (2006 год). До этого исторический минимум курса лиры к манату был зафиксирован 5 ноября прошлого года - 0,2014 маната.

Отметим, до сегодняшнего дня (после деноминации) самыйвысокий курс лиры к манату был зафиксирован 15 января 2008 года - 0,7363 маната. За последние 5 лет самый высокий курс лиры к манату был зафиксирован 19 мая 2011 года - 0,5026 маната.

Напомним, согласно официальному курсу Центрального банка Азербайджана, 1 манат равен 4,9701 лире.