Агентство по развитию МСБ Азербайджана открыло свой канал в Telegram

Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) открыло свой канал в Telegram, сообщает Day.Az со ссылкой на агентство.

На канале Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi - KOBİA будут публиковаться новости о деятельности агентства, информация о поддержке и услугах, оказываемых предпринимателям, в том числе о сети "Друг МСБ", Центрах развития и Домах МСБ, организуемых тренингах, конкурсах, а также объявления и другие важные новости о предпринимательской деятельности.

Эта информация будет отправляться подписчикам канала в виде уведомлений.

Подписаться на канал можно по ссылке https://t.me/smbgovaz

Также у агентства есть свои страницы в социальных сетях Facebook, İnstagram, Linkedin, Twitter и Youtube.