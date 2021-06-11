Россия разрешила поставки яблок и томатов из Азербайджана по железной дороге

По итогам состоявшихся 10 и 11 июня переговоров между главой Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) Сергеем Данквертом и руководителем Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгаром Тахмазли Россельхознадзор считает возможным разрешить с 15 июня поставки в Россию яблок и томатов железнодорожными вагонами предприятиям - производителям, списки которых были предоставлены азербайджанской стороной (31 предприятие по производству томатов и 24 компании - производителя яблок), сообщает Day.Az со ссылкой на российское ведомство.

Решение принято на основании предоставленных Агентством продовольственной безопасности Азербайджана материалов и под его гарантии.

Транспортировка грузов будет осуществляться с обеспечением полной прослеживаемости в сопровождении фитосанитарных сертификатов. В каждом вагоне допускается перевозка только одного вида продукции от одного производителя.

С 1 октября 2021 года предусмотрен переход на контейнерные перевозки яблок и томатов из Азербайджана в Россию.

Отметим, что ограничения на поставки томатов и яблок из Азербайджана были введены 10 декабря 2020 года из-за систематического выявления опасных для сельскохозяйственного производства карантинных объектов - южноамериканской томатной моли (Tuta absoluta (Povolny) и восточной плодожорки (Grapholita molesta (Busck). Затем Россельхознадзор снял запрет на импорт для части азербайджанских предприятий.