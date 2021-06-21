Вырос импорт автомобилей из Азербайджана в Грузию

В январе-мае этого года из Грузии в Азербайджан было ввезено 13 547 автомобилей на сумму 91 714,56 тысячи долларов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в сообщении Национального статистического управления Грузии.

Было отмечено, что общая стоимость ввезенных автомобилей снизилась на 6 055,56 тыс. долларов или 6,19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как их количество увеличилось на 4 727 единиц или 53,6%. Так, за первые пять месяцев 2020 года из Грузии в Азербайджан было ввезено 8 820 автомобилей на сумму 97 770,12 тысячи долларов.

За первые пять месяцев этого года из Грузии в другие страны было ввезено 21 435 автомобилей на сумму 165 545,9 тысячи долларов. Большая часть этого объема пришлась на Азербайджан - 63,2% по количеству и 55,4% по объему.