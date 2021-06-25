Общий объем депозитной базы в Азербайджане достиг рекордного уровня

По состоянию на 1 июня объем депозитов, размещенных в кредитных организациях Азербайджана, составил 24,991 миллиарда манатов, что на 7% больше, чем годом ранее.

Как передает Day.Az, согласно расчетам АПА-Экономикс, основанным на данных Центрального банка Азербайджана (ЦБА), это самая высокая общая депозитная база, зарегистрированная на сегодняшний день. В месячном выражении объем депозитов увеличился на 3,2%, а с начала года - на 5,6%.

Следует отметить, что 52,4% размещенных депозитов были в иностранной валюте, а долларизация остается минимальной за последние 6 лет. Последний раз общая долларизация депозитов была ниже в декабре 2014 года (49,9%).