https://news.day.az/economy/1355955.html Общий объем депозитной базы в Азербайджане достиг рекордного уровня
Общий объем депозитной базы в Азербайджане достиг рекордного уровня
По состоянию на 1 июня объем депозитов, размещенных в кредитных организациях Азербайджана, составил 24,991 миллиарда манатов, что на 7% больше, чем годом ранее.
Как передает Day.Az, согласно расчетам АПА-Экономикс, основанным на данных Центрального банка Азербайджана (ЦБА), это самая высокая общая депозитная база, зарегистрированная на сегодняшний день. В месячном выражении объем депозитов увеличился на 3,2%, а с начала года - на 5,6%.
Следует отметить, что 52,4% размещенных депозитов были в иностранной валюте, а долларизация остается минимальной за последние 6 лет. Последний раз общая долларизация депозитов была ниже в декабре 2014 года (49,9%).
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