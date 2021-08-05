Азербайджан и Ирак развивают сотрудничество в сфере ИКТ

Азербайджан и Ирак развивают двустороннее сотрудничество, в том числе в сфере ИКТ.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, говорилось на встрече министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашада Набиева и министра связи Ирака Аркана Аль-Шейбани.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Ираком в сферах, экономики, торговли, науки и техники, а также культуры.

Была выражена уверенность в том, что визит иракского министра в Азербайджан внесет вклад в дальнейшее развитие отношений двух стран.

В ходе встречи также отмечалось, что цифровая трансформация и инновационное развитие являются приоритетными вопросами, стоящими на повестке дня правительства Азербайджана.

"Выражаю признательность Ираку за поддержку позиции Азербайджана на международной арене, в частности, в рамках Организации исламского сотрудничества, резолюций, требующих прекращения военной агрессии Армении против Азербайджана, освобождения оккупированных территорий и возвращения вынужденных переселенцев на свои земли", - сказал Набиев.