Азербайджан представлен на Китайской международной выставке торговли услугами

Азербайджан принял участие в Китайской международной выставке торговли услугами (China International Fair for Trade in Services - CIFTIS), которая прошла 3-7 сентября в Пекине.

Как сообщили Trend в Минэкономики Азербайджана, на выставке, где были представлены 153 страны и 26 международных организаций, приняли участие свыше 2400 компаний, передает Day.Az.

В рамках выставки на едином стенде Азербайджана была представлена информация о благоприятной бизнес и инвестиционной среде в стране, транспортно-транзитном потенциале и туристических ресурсах. Кроме того, посетители были подробно проинформированы об Алятской свободной экономической зоне и промышленных парках страны.

На мероприятии с большим интересом были встречены представленные под брендом Made in Azerbaijan конкурентоспособные продукты питания и сельскохозяйственная продукция.