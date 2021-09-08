https://news.day.az/economy/1377786.html Рост экономики Азербайджана в этом году прогнозируется на уровне 4,6%
Рост экономики Азербайджана в этом году прогнозируется на уровне 4,6%
К концу года в Азербайджане прогнозируется рост экономики на уровне 4,6 процента, передае Day.Az со ссылкой на Министерство финансов.
Согласно прогнозу, ВВП Азербайджана в 2021 году увеличится на 4 процента.
Отметим, что за семь месяцев этого года ВВП Азербайджана вырос на 2,7 процента.
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