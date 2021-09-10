Кабмин разрешил этим автомобилям въезжать в Азербайджан

Определен порядок въезда автобусов, легковых транспортных средств и перемещающихся на них лиц на территорию Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Кабинет министров Азербайджана, соответствующее решение подписал сегодня премьер-министр Али Асадов.

При въезде на территорию Азербайджана автобусов, легковых транспортных средств и перемещающихся на них лиц пограничный и таможенный контроль в их отношении будет осуществляться в следующем порядке:

- органы пограничной охраны обеспечивают въезд автобусов, легковых транспортных средств и перемещающихся на них лиц на территорию пункта пропуска через госграницу;

- с целью проверки наличия радиоактивных веществ органы пограничной охраны проводят указанные категории через портальные радиационные мониторы;

- лица, управляющие автобусами и легковыми автомобилями, направляются в кабины пограничного контроля, сведения о них и транспортных средствах заносятся в межведомственную автоматизированную информационно-поисковую систему. Оформление документов пассажиров, которые не могут покинуть автобусы и легковые транспортные средства (больные, инвалиды), осуществляется мобильными станциями межведомственной автоматизированной информационно-поисковой системы внутри автобусов и легковых транспортных средств;

- после завершения пограничного контроля в отношении указанных лиц осуществляется таможенный контроль;

- лица, уполномоченные пользоваться или распоряжаться автобусами и легковыми транспортными средствами, предоставляют соответствующие документы (свидетельства о регистрации транспортных средств, доверенности) в местах, отмеченных информационными табличками, с целью их регистрации и оформления таможенными органами в Единой автоматизированной системе управления;

- после завершения пограничного и таможенного контроля въезжающих в пункты пропуска через госграницу транспортных средств указанной категории и перемещающихся на них лиц органами пограничной охраны обеспечивается их проезд.