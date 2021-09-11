В Азербайджане обсуждается вопрос о льготах для Агдамского промпарка

Агдамскому промышленному парку будут предоставлены иные льготы, чем другим паркам, сказал в субботу Day.Az директор ООО "Сумгайытский химико-промышленный парк" Эльшад Нуриев, передает Day.Az.

"Правда, это пока в проекте. В настоящее время обсуждаются вопросы предоставления долгосрочных льгот, освобождения от налоговых и таможенных пошлин", - сказал Нуриев.

По его словам, Агдамский промышленный парк планируется развивать поэтапно.

"Он будет развиваться в два этапа: на первом будет подготовлена территория площадью 76 гектаров, на втором - остальная территория. Парк находится в стратегической зоне, потому что близко расположен к железнодорожной станции и автомобильной дороге", - сказал Нуриев.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 мая 2021 года подписал указ о создании Агдамского промышленного парка. С целью организации деятельности Агдамского промышленного парка и создания на его территории инфраструктуры (электроэнергия и отопление, газ, вода, канализация, связь, транспорт, пожарная охрана, объекты производственного назначения, административные, социальные и другие инфраструктурные объекты) за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2021 год на реконструкцию и восстановление освобожденных от оккупации территорий, министерству экономики на первом этапе было выделено 500 тысяч манатов.

Мероприятия по организации, управлению и развитию деятельности Агдамского промышленного парка осуществляет Агентство по развитию экономических зон при министерстве экономики Азербайджана.