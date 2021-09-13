Мировой рынок нефти может рассчитывать на дополнительное предложение и стабильные цены

На фоне недавнего решения ОПЕК+ нефтяной рынок может рассчитывать на дополнительное предложение для удовлетворения спроса и на стабильные цены, если только спрос внезапно не изменится или предложение не сократится.

Об этом сказала Trend вице-президент по нефтяным исследованиям международной консалтинговой компании Wood MacKenzie (Великобритания) Энн-Луиза Хиттл.

На встрече первого сентября министры стран ОПЕК+ оставили неизменным план по восстановлению добычи нефти, который предусматривает ее рост на 400 тысяч баррелей в сутки каждый месяц с августа.

"Результаты встречи ОПЕК + первого сентября 2021 года не стали неожиданностью. Мы рассматриваем сентябрьскую встречу как показатель успеха компромисса ОПЕК + по поводу тщательно разработанного июльского соглашения. Это означает, что рынок может рассчитывать на дополнительное предложение для удовлетворения спроса и на стабильные цены, если только спрос внезапно не изменится или предложение не сократится. В таких случаях цены могут понизиться или повыситься. Однако ОПЕК + планирует проводить встречу каждый месяц для корректировки объемов добычи по мере необходимости. Если спрос упадет или резко замедлится, то ОПЕК + может отложить повышение добычи", - сказала Хиттл.