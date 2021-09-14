Состоялось очередное заседание Рабочей группы по вопросам энергообеспечения в Карабахе

Рабочая группа по вопросам энергообеспечения Межведомственного центра при Координационном штабе, созданного с целью централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, провела очередное заседание, сообщает Day.Az.

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