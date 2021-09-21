https://news.day.az/economy/1382452.html На заседании Экономического совета Азербайджана обсужден проект госбюджета на 2022 год - ФОТО
На заседании Экономического совета Азербайджана обсужден проект госбюджета на 2022 год - ФОТО
Под председательством премьер-министра Али Асадова во вторник состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана.
Как сообщили Day.Az в Кабинете министров, в ходе заседания обсуждались проекты государственного и консолидированного бюджетов на 2022 год и последующие три года, обновленные макроэкономические прогнозы на 2021-2025 годы, а также проекты бюджетов на 2022 год Государственного фонда социальной защиты и Фонда страхования от безработицы.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре