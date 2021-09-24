Азербайджану очень нужны специалисты по цифровой трансформации.

Об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, выступая на посвященной "Году Низами" международной конференции, проводимой сегодня в Центре Гейдара Алиева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Министр отметил, что на рынке труда Азербайджана существуют определенные проблемы: "В частности, это малая доля работающих по своей специальности. Есть и объективные причины этого. Здесь роль играет и то, что у нас пока не полностью признаются неформальное образование, дистанционное обучение на рабочем месте. В общем числе занятого населения мало специализированной рабочей силы".

Он напомнил, что в рамках программы самозанятости в регионах страны объявлены различные программы по трудоустройству в сферах животноводства, садоводства, производства, обслуживания и др.: "Здесь существует очень серьезная потребность в новых знаниях".