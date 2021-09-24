https://news.day.az/economy/1383621.html Шамахинские вина экспортируются в ряд стран - Список
Шамахинские вина экспортируются в ряд стран - Список
Продукция шамахинского винзавода "Ширван" экспортируется в Польшу, Китай и Японию.
Об этом сказал участникам медиатура представитель завода Ниджат Магеррамов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Он отметил, что ведутся переговоры по экспорту с Россией и Германией.
"В ближайшем будущем мы намерены начать переговоры по экспорту вина с США", - сказал Магеррамов.
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