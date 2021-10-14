В Алятской экономической зоне будут построены водоочистные сооружения

Ведутся работы по созданию инфраструктуры питьевого водоснабжения и водоотвода в Алятской свободной экономической зоне, которая имеет колоссальное значение для экономики страны. На следующем этапе проекта будет построена модульная станция очистки сточных вод производительностью 2000 кубометров в сутки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в настоящее время ведомство занято строительством магистральных водопроводов и коллекторов для отвода дождевой воды.

В ОАО сообщили, что согласно проекту, питьевое водоснабжение зоны будет осуществляться по магистральному водопроводу Кура-Баку. Для этого было проведено подключение к магистрали и проложен магистральный водопровод с трубами диаметром 530 мм. В то же время проходящий через экономическую зону 1,5-километровый участок магистрали Кура-Баку был вынесен за пределы зоны.

Строительство канала открытого типа длиной 900 метров для отвода дождевых и грунтовых вод с территории продолжается. Стекающая в открытый канал вода будет отведена в закрытые коллекторы из бетонных труб диаметром 1400 и 1800 мм протяженностью три километра. На пересечении коллекторов с автомобильной и железной дорогах строятся два микротоннеля общей протяженностью 190 метров.

К настоящему времени более чем 60 процентов работ по строительству открытых и закрытых коллекторов уже завершено. Работы по проекту, начатые в сентябре, планируется завершить к концу этого года.

На следующем этапе проекта в Алятской свободной экономической зоне будет построена модульная станция очистки сточных вод производительностью 2000 кубометров в сутки. С учетом развития поселка Алят и окрестных населенных пунктов, а также Алятской свободной экономической зоны, планируется строительство биологической водоочистной станции производительностью 20 тысяч кубометров в сутки. Для отвода очищенной воды также планируется построить 3-километровую линию по дну Каспийского моря.