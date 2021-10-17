Рост зарплат, пенсий и соцпособий в Азербайджане может составить 20% и более

Подписанный главой азербайджанского государства указ о дополнительных мерах по защите социального благосостояния населения нацелен на повышение доходов населения и значительно поспособствует улучшению социального благосостояния граждан. Полагаю, что прибавка в рамках указа составит около 20, а возможно, и более процентов.

Об этом сказал Trend председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по труду и социальной политике Муса Гулиев, передает Day.Az.

Говоря об изменениях цен на энергоносители в Азербайджане, Гулиев сказал, что повышение тарифов довольно незначительное, и, согласно разъяснению Тарифного совета, оно может составить в контексте доходов среднестатистической семьи не более двух манатов в месяц: "При этом распоряжением главы государства с 1 января будут повышены заработные платы, пенсии, социальные выплаты. Это значительно повлияет на благосостояние населения. Полагаю, что прибавка составит примерно 20 процентов, а возможно, и больше, что повысит доходы населения и сможет полностью возместить повышение тарифов".

Он добавил, что если зарплаты возрастут в бюджетных организациях, то они начнут повышаться и в частном секторе.

Что касается роста цен на энергоносители, то, как отметил Гулиев, это естественный процесс, цены на энергоносители растут во всем мире, и, конечно, влияние этого не обходит стороной и Азербайджан: "Однако Президент Азербайджана подписал в качестве превентивной меры соответствующий указ, чтобы доходы населения увеличивались".