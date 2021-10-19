Курс лиры снижается, а цены на турецкие товары в Баку не меняются

На сегодняшний день официальный курс турецкой лиры к азербайджанскому манату составляет в среднем 1TRY/0,18AZN. Несмотря на то, что курс турецкой лиры продолжает снижаться, товары турецкого производства в Баку не дешевеют.

Как сказал во вторник Trend эксперт - экономист Халид Керимли, это объясняется тем, что турецкие компании осуществляют расчет при экспортно-импортных операциях в долларах и евро, передает Day.Az.

"По мере обесценивания турецкой лиры компании в Турции повышают цену на свою продукцию. Большая часть товаров, продаваемых сегодня в Азербайджане, была закуплена по прежнему, более высокому курсу. Однако, несмотря на это, продавцы в Азербайджане пытаются реализовать их по завышенным ценам. Из-за пандемии коронавируса доходы импортеров турецкой продукции значительно сократились, а расходы - выросли. У них в обороте нет тех финансовых средств, что были раньше, и поэтому они не идут на снижение цен", - сказал Керимли.