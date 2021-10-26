Kapital Bank предлагает льготный кредит для оплаты таможенных платежей (R)
Kapital Bank представил очередной выгодный продукт для лиц, занимающихся бизнесом. Новый продукт предназначен для уплаты таможенных пошлин. Воспользовавшись им, можно получить кредит сроком до 60 дней по ставке от 14% годовых.
Кредит предоставляется без финансового анализа на сумму до 100 000 манатов. Выдается он на платежную карту, которая может быть использована предпринимателями только для совершения таможенных платежей через интернет или POS-терминалы, установленные в таможенных пунктах.
Следует отметить, что через Müştəri Bank Kapital Bank, предназначенный для сегмента МСП, можно, не приходя в банк, получить подробную информацию, а также подать заявку на различные продукты для бизнеса. Новый продукт можно оформить по ссылке - https://kbl.az/cbpcr или страницы банка в различных социальных сетях.
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