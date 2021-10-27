Представлен очередной выпуск еженедельного экономического проекта Real - Trend.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в текущей программе обсуждались вопросы экономики, вопросы обеспечения устойчивого бизнеса путем страхования от многих рисков, а также работы, проводимые в направлении развития малого и среднего бизнеса в Азербайджане.

Отметим, что проект выходит в эфир каждую среду в 15:00, повтор - в 22:30 на "Real" ТВ. На программе Real - Trend обсуждаются самые актуальные экономические новости недели. Гости, приглашенные в студию информационного агентства Real TV и Trend, обсуждают вызовы, стоящие перед Азербайджаном.

Представляем вниманию очередной выпуск программы: