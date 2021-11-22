В Азербайджане вводятся новшества в связи с налогом на прибыль

В Азербайджане срок камеральной проверки деклараций о налоге на прибыль установлен в пределах 60 рабочих дней.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на заседании комитета Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству сказала заместитель начальника Государственной налоговой службы Самира Мусаева.

Мусаева сказала, что предлагаемая поправка к Налоговому кодексу устанавливает срок для камеральной проверки деклараций о налоге на прибыль в 60 рабочих дней. Размер суммы, освобожденной от подоходного налога, для семей шехидов и инвалидов войны увеличен с 10 тысяч до 20 тысяч манатов.