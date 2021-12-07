Новые налоговые льготы для членов семей погибших в Отечественной войне и ветеранов

Согласно изменениям в Налоговый кодекс, установлены новые налоговые льготы для членов семей лиц, ставших шехидами в Отечественной войне, и военнослужащих, потерявших здоровье и ставших инвалидами в результате военных операций.

Как сообщили АПА в Государственной налоговой службе, списание банками и кредитными организациями долгов участникам Отечественной войны также освобождается от уплаты подоходного налога, передает Day.Az.

Согласно изменениям в Налоговый кодекс, предусматривается освобождение от подоходного налога части до 20 000 манатов материальной помощи, оказываемой членам семей лиц, ставших шехидами в Отечественной войне, а также военнослужащим и гражданским лицам, инвалидность которых установлена в результате военных операций.