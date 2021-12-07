https://news.day.az/economy/1412751.html Экспорт ненефтяных продуктов в Азербайджане достигнет рекордного уровня - Микаил Джаббаров
Экспорт ненефтяных продуктов в Азербайджане достигнет рекордного уровня - Микаил Джаббаров
Согласно обновленным прогнозам, экспорт ненефтяных продуктов в Азербайджане в этом году, достигнув рекордного уровня, превысит 2,6 миллиарда долларов.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в публикации в Twitter министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова.
"В соответствии с нашими приоритетами устойчивого развития мы продолжаем усилия по диверсификации экономики и повышению прозрачности", - отмечает министр.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре