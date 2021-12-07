В Шуше строится новая скоростная дорога

Кроме Дороги Победы, в городе Шуша строится дополнительная дорога.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом REAL TV сказал заместитель начальника Главного управления эксплуатации и ремонта дорог Государственного агентства автодорог Азербайджана Идаят Рустамов.

По его словам, в отличие от Дороги Победы, здесь будут построены мосты и тоннели.

"Четырехполосная дорога будет безопасной и скоростной, на участке от Дашалты до города Шуша будет построен тоннель для безопасного проезда к роднику "Иса булагы". Тоннель пройдет под Лачинским коридором. Тоннель также обеспечит проезд до города Шуша", - отметил Идаят Рустамов.