https://news.day.az/economy/1412874.html В Шуше строится новая скоростная дорога - REAL TV - ВИДЕО
В Шуше строится новая скоростная дорога - REAL TV - ВИДЕО
Кроме Дороги Победы, в городе Шуша строится дополнительная дорога.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом REAL TV сказал заместитель начальника Главного управления эксплуатации и ремонта дорог Государственного агентства автодорог Азербайджана Идаят Рустамов.
По его словам, в отличие от Дороги Победы, здесь будут построены мосты и тоннели.
"Четырехполосная дорога будет безопасной и скоростной, на участке от Дашалты до города Шуша будет построен тоннель для безопасного проезда к роднику "Иса булагы". Тоннель пройдет под Лачинским коридором. Тоннель также обеспечит проезд до города Шуша", - отметил Идаят Рустамов.
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