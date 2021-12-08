Азербайджан и Россию может связать круизное сообщение
Возможное открытие между Азербайджаном и Россией круизного сообщения имеет высокий потенциал.
Об этом сказал в интервью Trend губернатор Астраханской области России Игорь Бабушкин, передает Day.Az.
"На наш взгляд, открытие между Азербайджаном и Россией, в частности, Астраханской областью, круизного сообщения имеет высокий потенциал, поскольку мы обсуждаем этот вопрос с нашими прикаспийскими партнерами на протяжении уже двух лет", - сказал Бабушкин.
Губернатор напомнил, что впервые эта идея была озвучена на первом Каспийском международном экономическом форуме в Туркменистане.
"Флагманом открытия данного круизного сообщения должен стать теплоход класса "река-море" "Петр Великий", - отметил он.
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