https://news.day.az/economy/1413328.html Представлен очередной выпуск еженедельного экономического проекта Real – Trend - ВИДЕО
Представлен очередной выпуск еженедельного экономического проекта Real – Trend - ВИДЕО
Представлен очередной выпуск еженедельного экономического проекта Real - Trend.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в программе обсуждались вопросы экономики, которые стоят на повестке дня.
Отметим, что проект выходит в эфир каждую среду в 15:00, повтор - в 22:30 на "Real" TV. В программе Real - Trend обсуждаются самые актуальные экономические новости недели. Гости, приглашенные в студию информационного агентства Real TV и Trend, говорят о вызовах, стоящих перед Азербайджаном.
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