SOCAR планирует установить более 3000 солнечных панелей на АЗС в Грузии

В 2022 году азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR планирует установить более 3000 солнечных панелей на автозаправочных станциях (АЗС) в Грузии. Об этом сообщает Trend со ссылкой на компанию, передает Day.Az.

Сообщается, что 214 панелей для использования солнечной энергии уже установлено на двух АЗС.

"С помощью солнечных панелей вырабатывается ежегодно около 85000 кВтч энергии. С помощью этой энергии от солнечных панелей можно частично удовлетворить потребности АЗС в энергии. В 2022 году SOCAR планирует установить более 3000 солнечных панелей на заправках в соседней стране. SOCAR - первая компания в нефтегазовом секторе Грузии, которая запустила подобный проект",- сказали в компании.