Минторг Казахстана о значимости строительства недостающего участка коридора "Север-Юг"

Строительство недостающего участка Центральноазиатского транспортно-транзитного экономического коридора "Север-Юг" позволит сформировать наиболее короткий маршрут из Европы, России, ЦА в Пакистан, Индию и страны Южной Азии.

Об этом Trend сообщили в Министерстве торговли и интеграции Казахстана, передает Day.Az.

Как подчеркнули в министерстве, Казахстан играет особую роль в формировании Центрально-Азиатского транспортно-транзитного экономического коридора "Север-Юг", соединяющего богатейшие регионы Европы, Урала, Сибири и Дальнего Востока с Центральной и Южной Азией, и обеспечивающего выход к торговле со странами Южной Азии.

"По территории Казахстана проходят ключевые Трансъевразийские торговые коридоры, позволяющие в значительной степени сократить время доставки из Азии в Европу и обратно. Обладая развитой железнодорожной инфраструктурой, Казахстан имеет все возможности для наращивания транзитного и торгового потенциала со стратегическими партнерами, в том числе со странами ОЭС на ключевых коридорах Евразии", - сообщили в министерстве.

C активным развитием железнодорожных узлов "Достык" и "Хоргос", сухого порта "Хоргос", а также расширением мощностей портов Актау и Курык Казахстан уже стал важнейшим звеном в международной торговле в направлении Восток-Запад.

"Следующим перспективным направлением развития в регионе является развитие Центрально-Азиатского транспортно-транзитного экономического коридора "Север-Юг", обеспечивающего наиболее оптимальный маршрут через Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан из ЕС, России в Южную Азию, Пакистан и Индию. Строительство недостающего участка Центральноазиатского транспортно-транзитного экономического коридора "Север-Юг" - железной дороги Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар позволит сформировать наиболее короткий маршрут (сокращение маршрута почти на 1 800 км) из Европы, России, ЦА в Пакистан, Индию и страны Южной Азии", - сказали в министерстве.

Основной маршрут Центрально-Азиатского транспортно-транзитного экономического коридора "Север-Юг" - ЕС-Россия-Казахстан-Узбекистан-Афганистан-Пакистан-Индия-Южная Азия.

Восточный маршрут Центрально-Азиатского транспортно-транзитного экономического коридора "Север-Юг" - ЕС-Россия-Казахстан-Кыргызстан-Таджикистан-Афганистан-Пакистан-Индия-Южная Азия.