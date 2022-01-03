Азербайджанская цифровая платформа выдала Вьетнаму сертификат на импорт

Азербайджан выдал Вьетнаму сертификат свободной продажи на импорт фруктовых соков и безалкогольных напитков азербайджанского производства, сказал Trend руководитель азербайджанского проекта Azexport Айхан Гадашов, передает Day.Az.

По его словам, с апреля 2018 года по декабрь 2021 года сертификат свободной продажи по 622 наименованиям азербайджанской продукции был предоставлен Катару, Саудовской Аравии, Иордании, Вьетнаму, Объединенным Арабским Эмиратам, Индонезии, Филиппинам, Доминиканской Республике и некоторым другим странам.

"Выдача подобных сертификатов упростит доступ азербайджанской продукции на рынки Юго-Восточной Азии, Южной Америки, Африки, Южной Европы, Океании и арабских стран", - сказал Гадашов.

Он также отметил, что сертификаты выдаются для упрощенного экспорта азербайджанской пищевой продукции и косметических средств в указанные страны.