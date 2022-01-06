На первой платной автодороге в Азербайджане построят подземные пешеходные переходы

На строящейся автомобильной дороге Баку - Губа - граница с РФ, которая станет первой платной трассой в Азербайджане, предусмотрено создание более 60 подземных пешеходных переходов.

Об этом сообщил Trend глава пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли, передает Day.Az.

Он отметил, что работы по строительству дороги продолжаются.

"Дорога строится в соответствии с первой технической категорией. Строительство надземных пешеходных переходов на ней не предусмотрено. Подземные пешеходные переходы на дороге будут располагаться через каждые 1,5-2 километра", - сказал Наджафли.