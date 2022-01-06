https://news.day.az/economy/1423791.html На первой платной автодороге в Азербайджане построят подземные пешеходные переходы
На первой платной автодороге в Азербайджане построят подземные пешеходные переходы
На строящейся автомобильной дороге Баку - Губа - граница с РФ, которая станет первой платной трассой в Азербайджане, предусмотрено создание более 60 подземных пешеходных переходов.
Об этом сообщил Trend глава пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли, передает Day.Az.
Он отметил, что работы по строительству дороги продолжаются.
"Дорога строится в соответствии с первой технической категорией. Строительство надземных пешеходных переходов на ней не предусмотрено. Подземные пешеходные переходы на дороге будут располагаться через каждые 1,5-2 километра", - сказал Наджафли.
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