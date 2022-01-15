Экономика Азербайджана вступила в фазу устойчивого роста

Автор: Trend News Agency

В период пандемии в мировой экономике наблюдались регресс, многочисленные проблемы.

В результате успешной реализации правильной и целенаправленной экономической стратегии в 2021 году повысилась динамика экономического развития Азербайджана.

Экономический рост в 2021 году составил более 5 процентов, ненефтяная экономика выросла на 7,2 процента, рост ненефтяной промышленности составил около 20 процентов, ненефтяного экспорта - более 40 процентов. Валютные резервы увеличились на 2,5 миллиарда долларов, положительное сальдо внешнеторгового оборота превысило 10 миллиардов долларов.

За прошедший период были обеспечены стабильность национальной валюты и благоприятная инвестиционная среда в стране. Об этом свидетельствует закладка фундамента ветряной электростанции мощностью 240 МВт, которая будет построена за счет средств иностранных инвесторов.

Также был утвержден самый крупный госбюджет в истории Азербайджана, составляющий 30 миллиардов манатов. Большую роль в достижении этих успехов сыграли экономические и структурные реформы. Только налоговыми органами в прошлом году было собрано сверх прогноза около 1,4 миллиарда манатов. Установление в сфере бизнеса новых, прозрачных отношений, правил еще больше ускорило достижение успехов в экономической сфере.

Как сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, экономист Вугар Байрамов, несмотря на влияние пандемии, 2021 год стал успешным для экономики Азербайджана. За прошедший год экономика выросла на более чем 5 процентов, и учитывая введение в первые месяцы жестких карантинных мер, это характеризуется как достаточно серьезный экономический рост, передает Day.Az.

"При этом одним из важнейших моментов здесь является экономический рост за счет ненефтяного сектора. Так, в ненефтяном секторе рост составил 7,2 процента. Это больше процента роста по стране, и свидетельствует о том, что ненефтяной сектор становится локомотивом роста экономики, что очень важно с точки зрения устойчивости экономического развития. Экономический рост и реформы в экономике также позволили увеличить прогноз по фискальным доходам бюджета. Рост поступлений от ненефтяного сектора в госбюджет привел к экономии по трансферам из Государственного нефтяного фонда. В результате это позволило подготовить на 2022 год самый крупный бюджет", - сказал он.

По словам Байрамова, развитие экономики, восстановление темпов экономического роста также создают условия для оптимистичных прогнозов и оценок для экономики в 2022 году.

"Налицо фактор достижения экономического роста в реальном секторе, и на 2022 год ООН прогнозирует рост экономики Азербайджана на 4 процента. Это говорит о том, что после тяжелых последствий пандемии в 2020 году экономика Азербайджана вступила в фазу устойчивого роста. Реформы по развитию ненефтяного сектора и либерализации экономики в целом позволили достичь большего экономического роста", - подчеркнул Байрамов.