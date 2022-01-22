Мирза Магеррамов: «… работать в формате «гибрид» – это самый оптимальный и правильный метод в нашей сфере деятельности»

Цифровая трансформация экономики и общества стала одной из приоритетных задач, охватывая всё большие сферы. Особенно в области оказания разнообразных услуг в условиях критических ситуаций. Ближайшие случившиеся события доказали неоспоримую эффективность "цифры", в том числе, и в организации рабочих процессов. Какие "мускулы" приобрёл бизнес за прошедшие два года, и какие вынес уроки Day.az поговорил с Мирзой Магеррамовым, предпринимателем, директором компании Proton LLC и основателем сайта недвижимости www.arenda.az.

- Ваши порталы arenda.az и proton.az из числа тех, кто имеет зависимость от бесперебойной работы Интернета. Существует ли "рецепт" выстраивания взаимоотношений между бизнес-потребителем и Интернет-провайдерами, отставляя в сторону форс-мажоры?

- Интернет один из важных факторов в повседневной жизни каждого из нас. С помощью Интернета в онлайн режиме мы можем осуществлять коммунальные оплаты, совершать сделки, заказывать товары и реализовывать многие важные дела, благодаря чему мы экономим наше время и оперативно решаем проблемы. Иногда, даже трудно думать об отсутствии Интернета, а когда ты занимаешься онлайн-бизнесом, страшно себе это представлять. Конечно же, тут есть свои положительные и отрицательные факторы. Да, к сожалению, в каждом офисе существуют проблемы с Интернет-провайдерами, возникают определенные трудности в рабочем процессе. Когда в нашей рабочей среде Интернет вдруг пропадает, останавливается абсолютно всё. В начале, если честно мы переживали, нервничали, но с годами привыкаешь к отсутствию Интернета, как к обычному явлению из области временных технических неполадок.

Считаю, что "рецепт" для решения данных проблем у каждого потребителя индивидуальный. Но в нашем случае проблему получилось решить только лишь благодаря приобретению новейшего оборудования и правильно распределенной системной сети. Но, конечно же, было бы очень хорошо со стороны "Интернет-провайдеров" чаще проводить профилактические работы и усовершенствовать трафик для потребителей.

- 2022 год - год постпандемии. Человечество уже наработало некоторые правила выстраивания жизни в условиях "при вирусе", когда, ни смотря на постоянные его новые мутации, люди получили возможность вернуться к привычному. Однако, область занятости в период ограничений опробовала новые формы. Оказалось, что многие рабочие задачи можно решать в удалённом режиме. И теперь, когда рабочий формат "в реале" вернулся, стоит ли отказываться от уже приобретённого on-line опыта?

- Да, пандемия многое нам показала и многому научила. Хотя до пандемии у нас уже был опыт работы в удалённом режиме. Создавались задачи посредством приложений как trello, productive, jira и выполнялись они в назначенный по времени срок. Но даже тогда, приходилось назначать встречи, устраивать собрания и находить решения для проблем по ходу реализации. В этом плане уверенно можно сказать - трудности не возникли, но они появились с другой стороны. Будучи порталом недвижимости нашими основными клиентами являются агентства по недвижимости и риелторы. Ограничение и закрытие их деятельности нанесло огромный удар и по нашему бизнесу. Но, уже слава Всевышнему, всё позади и считаю, что работать в формате "гибрид" - это самый оптимальный и правильный метод в нашей сфере деятельности.

- Вы, как руководитель, готовы ли перестраивать возможность решения рабочих задач в своих компаниях, с учётом приобретённых навыков в удалённом формате, тем самым давая своим подчинённым свободу их исполнения без привязки к рабочему месту? Или система "от и до под бдительным начальственным оком" навсегда останется приоритетной?

- Однажды мой знакомый сказал: "Если бы бизнес мог говорить - он бы плакал". Моё мнение, что к каждому бизнесу нужно относиться индивидуально. Я тоже когда-то был сотрудником, и мне не нравилось когда руководитель, назначая задачу, далее не даёт возможности её выполнять так, как сам специалист считает правильно. Считаю, что специалисты должны сами уметь находить решения для возникающих проблем и с ответственностью относиться к своей работе. А для этого необходимо создавать условия и возможности, так как самое главное это результат. В таком случае растет эффективность рабочих процессов и не возникают кадровые проблемы. Ну, а роль "бдительного ока" выполняют современные приложения по управлению задачами. Что в свою очередь создаёт возможности менеджера-руководителя трансформироваться в руководителя-лидера.

- Известно, что бизнес не терпит суеты. И при этом, он всегда должен развиваться и обладать запасом гуттаперчивости, дабы вовремя адаптироваться к запросам рынка. Или осваивать новые "пространства". Соответственно, каждый руководитель, в том числе и подразделений, становится перед вызовом "учится, учится, и учится". Платформы arenda.az и proton.az при всей классичности, наверняка не пребывают в анабиозе развития? И какими критериями должны обладать потенциальные соискатели для попадания в их команду?

- Совершенно верно отмечаете, бизнес должен быть максимально эластичным. Так как всё вокруг меняется со скоростью, и в свете этого необходимо постоянное изучение новейших технологий, осваивать всё новые сферы, чтобы уметь потом адаптироваться, интегрировать и формировать новые навыки для развития бизнеса. Состояние анабиоза в бизнесе мы пережили в начальном периоде пандемии, которое оказало огромное и негативное влияние буквально на всю мировую экономику. Конечно же, пандемия, в некой форме, так же оказала и положительное влияние, выявив слабые стороны. Средний же возраст нашей команды составляет 24 года. Как видите, молодые, активные, постоянно работающие над собой юные товарищи независимо от пола могут стать частью нашей команды. Более того, раз в году мы объявляем программу для стажёров и успешно завершившим предлагаем работать вместе с нами.