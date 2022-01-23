Европа хочет больше азербайджанского газа

- еврокомиссар по энергетике едет в Баку

Комиссар Еврокомиссии по энергетике Кадри Симсон примет участие в конференциях в Азербайджане и Вашингтоне в феврале, чтобы обсудить пути увеличения поставок газа в Европу.

Как передает Day.Az, об этом Симсон заявила на неформальной встрече энергетического Совета ЕС во Франции, сообщает ирландское телевидение RTÉ.

"4 февраля я приму участие в заседании на уровне министров Южного газового коридора в Азербайджане, а 7 февраля в Вашингтоне - в заседании Энергетического совета ЕС-США", - сказала еврокомиссар.

По ее словам, уровень запасов газа в ЕС в настоящее время значительно ниже, чем когда-либо.

На неформальной встрече обсуждалась неопределенность на газовом рынке и значительное сокращение поставок газа из России в последние месяцы.